Минпромторг рассказал, как будут регулировать цены на сахар и масло в РФ Фото: Влад КОМЯКОВ

Цены на сахар и масло в России будут регулироваться по-разному – в зависимости от региона. Так, до Урала их зафиксируют. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены поправочные коэффициенты, сообщили в Минпромторге.

Ведомство подписало соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла.

"Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше будут введены поправочные коэффициенты", - рассказал "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он объяснил, что такие меры связаны с дороговизной логистики. "Плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", добавил Евтухов.

Задача Минпромторга - следить за тем, чтобы фиксация цен на базовые продукты питания в России не привела к подорожанию других социально значимых товаров для населения, рассказал он. Однако предпосылок для роста цен пока нет.

Владимир Путин ранее выразил недовольство резким повышением цен на базовые продукты в России. Он отметил, что это никак не связано с пандемией и поручил правительству зафиксировать цены на них.

15 декабря Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые направлены на урегулирование ситуации с ростом цен - производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен, будут установлены тарифные квоты для производителей муки и вывоз зерновых.