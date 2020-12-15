Видео, снятое на выпавший из самолёта iPhone, опубликовали в сети

Эрнесто Галиотто Фото: YouTube

Появилось видео бразильского режиссёра, документалиста Эрнесто Галиотто, снятое на выпавший из самолёта iPhone.

Как передает бразильский портал Globo, режиссёр не углядел за своим смартфоном во время съёмок в воздухе. iPhone выпал из его рук и из самолёта из-за приближающегося потока ветра. Однако Галиотто решил проверить местоположение своего телефона при помощи функцией Apple Find My, и нашел его на пляже, практически невредимым. У телефона только треснула защитная пленка на экране

В итоге документалист даже смог найти ролик, который смартфон успел снять в момент падения. Телефон заснял весь процесс падения с 300-метровой высоты, что удивило режиссёра настолько сильно, что он решил выложить ролик в интернет. Можно увидеть, что iPhone заснял очень быстрое мельтешение, продолжающееся около 10 секунд, а затем приземляется экраном вниз.

Галиотто также порадовался, что в том месте, куда упал смартфон, никого не оказалось. «Учитывая высоту, с которой летел телефон, это была бы настоящая трагедия», - отметил режисер.