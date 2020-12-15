Добрый Новый год: образовательные проекты подготовили подарки воспитанникам детских домов

Образовательные проекты подготовили подарки воспитанникам детских домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

GeekBrains совместно с Добром Mail.ru и образовательными сервисами Вебиум, SkyEng, Level One запустили благотворительный проект для воспитанников детских домов. Они перечислят часть суммы от покупки курсов на оплату учебы для подопечных проверенных благотворительных фондов.

Все собранные деньги пойдут на подготовку ребят к выпускным экзаменам, их профориентацию, а также зарплату для учителей.

Шанс сделать доброе новогоднее дело будет у каждого, кто захочет записаться на курс. Для этого нужно выбрать подходящую программу и оплатить ее с 15 декабря до 15 января.

Например, GeekBrains переведет 3% от покупки любого курса, участвующего в проекте, а GeekSchool направит 1200 рублей с каждой оплаты годового обучения. А команда Skyeng переведет 3000 рублей при оплате восьми занятий.

- Оплата обучения для ребят из детдомов поможет им подготовиться к экзаменам и найти себя во взрослой жизни: это настоящий новогодний проект, который сработает не только сейчас, но и в будущем, - рассказывает Александра Бабкина, директор социальных проектов Mail.ru Group и руководитель сервиса Добро Mail.ru.

Кроме того, каждый пользователь, который примет участие в проекте, получит в подарок книгу «Сила добра. Далай-Лама о том, как сделать свою жизнь и мир лучше».