Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра во «вторичке» в 2020 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты сервиса объявлений недвижимости ЦИАН проанализировали, как менялись цены на вторичное жилье в 2020 году. Оказалось, относительно показателей 2019 года прирост составил 7,5 процентов.

Анализ объявлений, опубликованных из 107-ми городов с населением более 100 тыс. жителей и объемом предложений от 100 квартир показал, что квадратный метр «вторички» стоит 90,2 тысячи рублей.

- Основной рост цен пришелся на период действия льготного кредитования на первичном рынке, - отметили исследователи.

Больше всего в цене прибавило жилье в Москве (+12,6%) и Санкт-Петербурге (+13%). Стоит отметить, что «вторичка» перестала обгонять в цене новостройки. Только в трех из шестнадцати городов, с численностью населения свыше 1 миллиона, цена квадрата в новостройках уступает вторичному жилью, пишет газета "Известия".

Регионы, где «вторичка» дороже новостроек:

Москва,

Самара,

Омск,

Новосибирск,

Краснодар,

Ростов-на-Дону.

Тем временем, россияне стали чаще покупать новостройки с финишной отделкой. В ноябре 2020 года в Москве было продано 68% такого жилья, а вот на объекты без отделки пришлось только 22%, сообщает "Российская газета".