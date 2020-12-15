Регулятор США заявил о безопасности вакцины компании Moderna Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безопасность вакцины против коронавирусной инфекции компании Moderna не вызывает опасений. Такое заявление Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA), которое лицензирует препараты для их последующего использования в США.

В ранее опубликованном пресс-релизе Moderna сообщила об эффективности своей вакцины против коронавируса на уровне выше 94%, уточнив, что в исследовании препарата приняли участие 30 350 человек.

«FDA установило, что заявитель предоставил надлежащую информацию, подтверждающую качество вакцины и соответствие требованиям для регистрации продукта», - говорится в заявлении американского регулятора, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на четверг, 17 декабря.

В документе говорится о том, что мнение о безопасности препарата не изменилось даже после поступления дополнительной информации о смерти одного из участников испытаний и других инцидентах.

Напомним, ранее в США одобрили для использования вакцины от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Однако появилась информация, то Штатам не хватает препарата, поскольку его раскупили другие страны.