Средний медперсонал получит до миллиона рублей при переезде в села

Средний медперсонал получит до 1 млн рублей при переезде в села Фото: Олег УКЛАДОВ

Акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые согласятся на переезд в села и удаленные районы получат от 500 тысяч рублей до миллиона. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что в селах, в отдаленных районах особо ощущается нехватка кадров, и правительство нацелено привлечь туда специалистов, в том числе и категории среднего медицинского персонала, пишет ТАСС.

«По решению правительства с января 2021 года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тысяч человек, будут получать подъемные средства», - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Эти меры необходимы, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для людей вне зависимости от их места жительства.

Миллион рублей достанется персоналу, готовому переехать на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику. Для медработников в удаленных труднодоступных населенных пунктах, будет выплачиваться 750 тысяч рублей.

На 500 тысяч может рассчитывать персонал среднего звена, который переедет в небольшие населенные пункты в других регионах страны.