Forbes опубликовал рейтинг богатейших звезд за 2020 год

Кайли Дженнер заработала в 2020 году 590 миллионов долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые две строчки топа больше всего заработавших за 2020 год мировых знаменитостей заняли члены одной семьи – модель и предприниматель Кайли Дженнер (590 миллионов долларов) и ее зять, муж Ким Кардашьян американский рэпер Канье Уэст (170 миллионов долларов).

Кайли Дженнер в этом году продала 51% акций своей косметической компании Coty, поэтому ее доход выглядит столь внушительным по сравнению с остальными участниками рейтинга. Канье Уэст получил 170 миллионов благодаря сделкам с Adidas.

Также в топе-3 журнала Forbes оказался теннисист Роджер Федерер со 106 миллионами долларов. В общей сложности самые высокооплачиваемые знаменитости заработали 6,1 миллиарда долларов, что 200 миллионов меньше, чем в 2019 году.

Топ-10 выглядит так:

4 место – футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов)

5 место – футболист Лионель Месси (104 млн долларов)

6 место – режиссер Тайлер Перри (97 млн долларов)

7 место – футболист Неймар (95,5 млн долларов)

8 место – радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов)

9 место – баскетболист Джеймс Леброн (88,2 млн долларов)

10 место – актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов)

Певица Билли Айлиш, которая стала одной из самых популярных исполнительниц в 2020 году, заработала за год 54 млн долларов и заняла 43-е место.