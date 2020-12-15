Бывший посол США в России считает, что при Байдене отношения между странами стабилизируются

Экс-посол США заявил, что Байден не будет искать дружбы с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не станет искать личной дружбы с Путиным, но отношения между Вашингтоном и Москвой смогут стать стабильнее, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он также считает, что при правлении Байдена возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой.

- Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. Трамп действительно хотел стать его другом. Он им может и стал, но это не сработало. Он потратил много личного времени и энергии на эти личные отношения, - рассказал Макфол в интервью "Интерфаксу".

Он также считает, что команда Байдена проявит интерес к развитию отношений со странами СНГ и приложит к этому много усилий.

Напомним, вчера, 14 декабря, как сообщал сайт KP.ru, свой голос за Байдена отдали проголосовали 302 выборщика, а за Дональда Трампа - 232. Обязательным минимумом является порог в 270 голосов. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.