В Минздраве рассказали, передается ли коронавирус от матери ребенку во время беременности Фото: Иван МАКЕЕВ

Детям, рожденным от болеющих коронавирусом матерей, как правило, вирус не передается. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, указав на отсутствие вертикального пути передачи COVID-19.

«Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, они, как правило, не страдают, вертикальной передачи, как это называется в медицинской терминологии, не происходит. Природа защищает ребенка в большинстве своем», - сообщил глава Минздрава в интервью проекту «Лично - детям».

Марушко отметил, что в целом дети реже болеют коронавирусной инфекцией, чем взрослые, но напомнил, что они могут являться переносчиками коронавируса, предупредив об опасности для людей старшего возраста, особенно старше 60 лет.

Напомним, ранее член РАН Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» проверят на беременных после окончания исследований препарата на детях, которое станет возможным только после завершения всех испытаний на взрослых