В Ереване проходит митинг противников Пашиняна

На улицы вышли несколько тысяч человек. Фото: RUPTLY

В столице Армении проходит масштабный митинг. Протестующие требуют отставки премьер-министра правительства страны Армении Никола Пашиняна.

На улицы Еревана вышли несколько тысяч человек. Они начали "марш достоинства" вечером с привокзальной площади города "Сасунци Давид".

"Армения - без Никола, Никол, предатель! Наш народ должен выбрать - он за Никола, или же за страну", - приводит ТАСС слова одного из лидеров оппозиции, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

На текущий момент оппозиционно настроенные граждане перекрыли часть проспекта Тигран Мец. Они следуют к зданию правительства на площади Республики. Сотрудники полиции нарастили присутствие, но не задерживают участников протестной акции.

Ранее Владимир Путин выступил с коротким, но емким и очень важным телеобращением - он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении о перемирии в регионе. Никол Пашинян признал, что решение далось нелегко и добавил, что несет и будет нести ответственность за проиcшедшее. Он пообещал извлечь уроки.

«Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны. Если бы документ не был подписан сейчас, ситуация была бы еще хуже. Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть», - сказал он.

Но часть населения не согласились с решением Пашиняна. Митинги в Армении начались с 10 ноября.