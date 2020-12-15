В Россию разрешат ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 16 декабря, Россельхознадзор разрешит ввоз в Россию томатов с одного из предприятий Азербайджана.

«В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана. Работа с компетентным ведомством республики в этом направлении продолжается», - отмечается в заявлении российского ведомства.

Напомним, 10 декабря, Россельхознадзор ввел запрет на импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Представители службы заявили, что ранее неоднократно информировали азербайджанское Агентство продовольственной безопасности о найденных в продукции карантинных объектах.

В тот же день Россельхознадзор запретил импорт на территорию России томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана, поскольку в продукции обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов.