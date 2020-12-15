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На какие проблемы указывает желание ребенка обладать суперсилой, объяснила психолог

Таким образом дети реализовывают внутренние потребности
Елена АКИМОВА
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На какие проблемы указывает желание ребенка обладать суперсилой, объяснила психолог

На какие проблемы указывает желание ребенка обладать суперсилой, объяснила психолог

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Часто дети метают обладать суперсилой или суперспособностями, как любимые киногерои. На какие проблемы это может указывать рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Стремление к сверхспособностям можно рассматривать как вид проекции внутренних потребностей маленького человека.

- Зачастую дети говорят, что хотели бы быть невидимками, или научиться телепортироваться, читать мысли других людей. Порой родители в таких случаях проявляют тревогу, думая, что наследником не все в порядке, - делится с Пятым каналом специалист.

Стоит признать, что данная ситуация может указывать на часть психологической проблемы.

- Я думаю, что это можно расценивать как проективную методику, показывающую внутренние потребности ребенка, - рассуждает психолог.

Например, желание быть невидимкой говорит о гиперопеке. Родители слишком досаждают ребенку своим контролем и заботой.

А если ребенок мечтает о суперсиле, стоит его спросить, что будет, если он получит желаемое.

- От его ответа зависит, чего именно не хватает малышу. Не обязательно данные фантазии указывают на проблемы. В любом случае, старшим стоит внимательно относиться к растущему человеку, стараться помочь ему во всех вопросах, - заключила психолог.

Ранее специалисты объяснили, почему не все игрушки полезны детям. В магазинах часто можно увидеть кукол, которые скорее навредят маленькому человеку, чем научат полезному, сообщает телеканал "360".