Лукашенко рассказал, боится ли он заболеть коронавирусом

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский лидер Александр Лукашенко верзил надежду, что «зараза» в виде коронавирусной инфекции второй раз к нему не пристанет. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе своей рабочей поездки в Могилев, где посетил областную клиническую больницу.

Одна из сотрудниц больницы отметила, что белорусский лидер, находясь в «красной зоне» с инфицированными коронавирусом, недостаточно защищен, и отметила, что медработники за него переживают.

«Может быть, у вас есть какой-то особый метод профилактики?», - спросила она.

«Как не защищен? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищен, учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть … Но, если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. И здесь нет ничего такого, знаешь, вот я какой-то герой. Нет. Я все-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет», - ответил белорусский лидер.

Напомним, в июле в ходе встречи с руководством и личным составом белорусских ведомств при посещении войсковой части Лукашенко сообщил, что уже переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, заболевание он перенес «бессимптомно, на ногах».