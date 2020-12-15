Минобороны РФ подтвердил соблюдение режима прекращения огня в Карабахе Фото: REUTERS

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российские миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня.

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки ... Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», - сообщил он

Конашенков сообщил, что за сутки с территории Армении вернулись ещё 566 беженцев. В общей сложности за время проведения миротворческой операции было обеспечено безопасное возвращение свыше 39,7 тысячи человек.

Представитель Минобороны РФ также заявил, что за сутки от взрывоопасных предметов очищено 9,5 километра дорог. В целом российские сапёры разминировали уже свыше 49 километров дорог, 175 гектаров местности, более 400 домов и социальных объектов.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября и вступил в силу 10 ноября.