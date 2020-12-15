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Юрист объяснила, как вернуть деньги за просроченный сертификат

На то, чтобы возместить ущерб есть три года
Елена АКИМОВА
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Юрист объяснила, как вернуть деньги за просроченный сертификат

Юрист объяснила, как вернуть деньги за просроченный сертификат

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Юрист Фатима Кривенцова объяснила, как возместить ущерб за подарочный сертификат, у которого истек срок годности. Если человек не успел обналичить его, то есть три года, чтобы вернуть карточку в магазин, получив при этом деньги.

- Часто человек, который получил сертификат, забывает о нем. А когда вспоминает, выясняется, что срок действия истек. Обычно продавцы отказываются обменять сертификат на аналогичный, ссылаясь на срок действия, - делится с Пятым каналом юрист.

Раньше даже суды были на их стороне, но теперь правила поменялись. Верховный суд поставил точку в данном вопросе и разъяснил, что сертификат – это аванс за будущую работу или услугу.

Соответственно, если работу никто не произвел или услуга не оказана, значит выплаченная за сертификат сумма подлежит возврату. Требовать деньги можно в течении трех лет.

- Стоит начать с мирных переговоров с продавцом. Если окажут в устной форме, напишите письменную претензию продавцу. В письме укажите сумму, на которую был куплен сертификат и попросите рассмотреть ваше обращение в оговоренный срок, - советуют специалист.

Если ответа не поступи или он будет отрицательный, можно обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру. В данной ситуации явно нарушаются нормы закона „О защите прав потребителей“.

- Можно также обратиться в суд с требованием взыскать данную сумму, а также судебные расходы и неустойку за пользование чужими деньгами, - заключила специалист.