Депутаты Ленинградской области требуют решить проблему обманутых дольщиков за счет возвращения Компенсационного Фонда

Депутаты Законодательного собрания требуют обратить внимание на проблему обманутых дольщиков. Фото: Анастасия ОСИПОВА.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 15 декабря выступили с открытым письмом, в котором требуют обратить внимание на проблему обманутых дольщиков. В обращении, подписанном руководителями фракций четырех партий – «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ, региональные парламентарии предлагают вернуть средства Компенсационного фонда. По их мнению, только так регион сможет завершить долгострои и решить проблемы людей, обманутых недобросовестными застройщиками.

«Прошлой осенью депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за выделение 2,8 млрд рублей на завершение проблемных объектов в регионе на ближайшие три года. Нам были предоставлены расчёты, согласно которым примерно такую же сумму выделяет федеральный Фонд. Третьим источником помощи будущим жителям региона является Компенсационный фонд, куда адресно шли отчисления от застройщиков Ленинградской области, - говорится в обращении регионального Заксобрания. - Не все депутаты поддержали эту практику, но законодатели согласились с просьбой о направлении денег на решение проблем обманутых дольщиков, понимая социальную ответственность государства перед попавшими в беду людьми».

Благодаря принятой схеме предполагалось, что региону за два года удастся достроить проблемные дома, и в Ленинградской области не останется обманутых дольщиков. Однако в июле этого года федеральные власти изменили порядок финансирования. Средства Компенсационного фонда перешли в федеральный бюджет, и теперь все затраты по завершению проблемного строительства ложатся на регион. Вместо первоначальных 2,8 млрд. рублей Ленинградской области на решение проблемы обманутых дольщиков теперь придется выделить порядка 12 млрд. рублей. Взять их, по словам депутатов, просто неоткуда, поскольку региональный бюджет на ближайшие три года уже принят. Единственный выход – свернуть финансирование других социальных программ, однако это было бы несправедливо по отношению ко всем жителям Ленинградской области.

«Изменение порядка финансирования приводит к тому, что сейчас от нас требуют согласовать выделение от 3 до 10 миллиардов рублей взамен «пропавших» денег Компенсационного фонда, - говорится в обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. - Дефицит бюджета составляет около 12 млрд рублей. Большая половина статей - защищённая, поэтому взять деньги возможно с адресных инвестиционных программ комитетов или дорожного Фонда. Теоретически мы могли сократить планы по строительству и модернизации объектов области - закрыть на ближайшие три года Адресную инвестиционную программу. Тогда нам надо свернуть программу «Чистая Вода», оставив десятки посёлков без канализации и водоснабжениям, не будет пары десятков детских садов и школ, многих других объектов. Уверены, что мы не найдём понимания у наших избирателей, когда расскажем, что направили деньги на исправление ошибок неэффективных строительных менеджеров и мошенников».

Депутаты уверены: решать проблему обманутых дольщиков необходимо совместными усилиями, не только на региональном, но и на федеральном уровне. И единственный выход в создавшейся ситуации – вернуть средства Компенсационного фонда.