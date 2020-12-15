Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Бориса Грызлова Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении «За заслуги перед Отечеством» I степени полномочного представителя РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова, которому сегодня, 15 декабря, исполнилось 70 лет.

Как сообщается на сайте Кремля, российский политический деятель получил награду за выдающиеся заслуги в укреплении государственности, а также за реализации внешнеполитического курса страны, №значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее российский лидер поздравил Грызлова с юбилеем, пожелал ему успехов, доброго здоровья и всего наилучшего. «Все, кому довелось с вами работать, неизменно отмечают ваши высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач», - отметил глава государства