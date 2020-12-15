Дания вводит жесткие ограничения из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с распространением коронавирусной инфекцией Дания вводит жесткие ограничительный меры, которые начнут действовать со среды, 16 декабря.

«Ситуация стала серьезной. Коронавирус распространяется в Дании. Число зараженных слишком высоко, количество госпитализаций растет. И поэтому мы распространяем частичный локдаун на всю страну», - сообщил министр транспорта Бенни Энгельбрехт

Ранее локдаун был введен в 69 муниципалитетах. Согласно принятым ограничениям, закроются учреждения культуры, рестораны, кафе и бары, за исключением режима работы на вынос, а школьники и студенты будут учиться дистанционно

По данным Worldometers, по состоянию на вторник, 15 декабря, в Дании зарегистрировано 116 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них около 3 тысяч за последние сутки. Жертвами инфекции в стране стали 961 человек, выздоровели 82,099 пациентов.

Напомним, с 16 декабря жесткий карантин из-за коронавируса введут в Германии, где закрыть все торговые точки, не считая магазинов, которые продают жизненно необходимые товары. Будут закрыты все учебные и культурные учреждения.