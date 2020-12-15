Нижегородская область готова стать пилотным регионом по социализации людей с инвалидностью

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15 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание, главной темой которого стала реализация пилотных проектов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 3 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью «Ковчег» Роман Пономаренко представил президенту две инициативы, касающиеся вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Первая – это создание рейтинга доступности объектов, сервисов и услуг для людей с ограниченными возможностями. Вторая предполагает формирование системы раннего выявления и социализации людей с инвалидностью. Президент поддержал эти предложения и высоко оценил эффективность работы нижегородского губернатора.

— Недавно встречался с губернатором Нижегородской области. У него много хороших идей по развитию региона. Он довольно активный человек и работает эффективно, но до этого вопроса мы не добрались, не обсуждали. Он нас наверняка услышит. Я попрошу его такой «пилот» сделать, а потом посмотрим, как его можно будет тиражировать на другие субъекты России, - отметил Владимир Путин.

— Сегодня мы говорим о создании комфортных условий для самореализации людей с инвалидностью. Это и необходимость активной упреждающей поддержки людей в момент получения инвалидности, и последующего их участия в полноценной жизни, и контроль за развитием безбарьерной среды, тиражирование успешных социальных проектов. Нам предстоит серьезно проработать такие инициативы, скоординировать усилия органов власти и общественных организаций, создать команду, которая эффективно претворила бы эти идеи в жизнь. Сейчас наша задача – трансформировать предложенные президенту идеи по социализации людей с инвалидностью в конкретные проекты и дорожные карты для их последующей реализации. Это позволит вовлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь, - подчеркнул Глеб Никитин.

Так, глава региона дал поручение представить перечень ресурсных организаций региона, на базе которых возможно создание Центра социализации, который будет заниматься оказанием психологической помощи и адаптацией людей с инвалидностью.

- В пилотном режиме обязательно будем внедрять и вторую озвученную президенту идею – по созданию рейтинга доступности. Министерству социальной политики поручается в кратчайшие сроки завершить работу над порталом, где будут отображаться все объекты, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья. Первым шагом в исполнении этой инициативы станет поддержка реализации проекта по замене информационных табло в общественном транспорте, которые будут выполнены в едином стиле и адаптированы для людей с нарушениями зрения, - добавил губернатор Нижегородской области.