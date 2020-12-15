"Ударил ножом в спину и шею": женщину зарезали в 100 метрах от магазина

Женщину зарезали у магазина в Подмосковье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московской области на женщину около магазина напал мужчина. Он нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 15 декабря в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Подмосковья поступило обращение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

«Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель», - рассказала она.

Петрова добавила, что в ближайшее время молодого человека доставят в следственные органы.

РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области сообщает, что подозреваемый преследовал женщину из магазина около ста метров. Затем он напал на нее с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз. По словам ведомства, мужчина не смог объяснить мотив убийства.