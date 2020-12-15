Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах США Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Он надеется на внимание властей США к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране.

«Русская православная церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви на официальном сайте.

По словам Патриарха, на территории США проживают и работают выходцы из стран канонической ответственности Московского Патриархата на протяжении долгого времени, многие из которых являются православными верующими.

«Заботу о духовном окормлении которых несут Патриаршие приходы нашей Церкви в Вашей стране, а также Русская Православная Церковь Заграницей. Надеюсь на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы», - сообщил священнослужитель.

Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 голосов за Дональда Трампа. Во вторник утром Владимир Путин официально поздравил Байдена с его новой должностью.