Экономист предупредил о возможном росте ставок по кредитам из-за введения цифрового рубля

Экономист предупредил о рисках введения цифрового рубля ЦБ Фото: Артем ЛЕНЦ

Модели внедрения в России цифрового рубля, предлагаемые к обсуждению, создают риск оттока капиталов из банков, что может привести к росту кредитных ставок. Об этом предупредил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его мнению, после введения цифрового рубля в течение трех лет из банков может произойти отток от двух до четырех триллионов рублей. Средства, которые в настоящее время граждане хранят в банках, будут переведены ими в цифровой рубль. Такой отток, по оценкам эксперта, может привести к дефициту ликвидности в секторе и росту ставок по кредитам на 0,5 процентных пункта.

- Понятно, что все будет зависеть от популярности цифрового рубля и объема средств, которые в конечном итоге там окажутся. Но если примерно 10% средств уйдут из "безнала" или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то, наверно, можно ожидать роста процентных ставок где-то на пол процента. Нам кажется, что такие оценки вполне реалистичны, - цитирует Попова ТАСС.

Сбербанк в свою очередь предлагает альтернативную модель с приобретением безналичными рублями дополнительных атрибутов. В Сбербанке полагают, что от эволюции безналичного рубля платежная система получит больше преимуществ, чем от создания дополнительной цифровой валюты.

Напомним, ранее Банк России раскрыл новые подробности выпуска цифрового рубля, и замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой