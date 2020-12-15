Юрист назвал плюсы ужесточения законопроекта о клевете в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрист Михаил Николаец назвал основные плюсы нового законопроекта о клевете в социальных сетях. Он уверен, что регулирование в данном вопросе поможет улаживать многочисленные споры, эффективно решать дела об оскорблениях и распространении ложной информации.

В пояснительной записке к законопроекту значится, что соцсети и ресурсы, не являющиеся средствами массовой информации, часто имеют очень большой охват пользователей.

- Получается, информацию там видят миллионы людей, а она никак не регулируется. Именно это будет устранено законопроектом, - поясняется телеканалу «360» Михаил Николаец.

Законопроект расширит виды наказаний за клевету в соцсетях. Если сегодня максимальное наказание – это обязательные работы до 240 часов или штраф до миллиона рублей, то в новой редакции предусмотрено уголовное преследование. Виновник в распространении недостоверной информации может получить наказание в виде лишения свободы.

Автор инициативы - первый зампред комитета по развитию гражданского общества, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Правительство России поддержало законопроект при условии его доработки, сообщает газета "Известия".