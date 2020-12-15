Лавров назвал несущественным инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инцидент с отказом членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним является несущественным. По его мнению, такое решение не выглядит самостоятельным.

"Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины", - приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр отметил, что политики отказались от встречи с ним под влиянием чьих-то интересов.

«Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД выразил мнение, что боснийские чиновники скорее всего выражают интересы не большинства своих избирателей, а интересы внешних сил, которые не хотят развития российско-боснийских и российско-сербских отношений. Также эти государства не заинтересовнаы в том, чтобы страны Западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами.