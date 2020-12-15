Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Женщина получила трогательный подарок от умершей матери

Он пришел спустя пять лет
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери

Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница штата Огайо получила неожиданное письмо, отправленное еще в 2015 году. Его отправила скончавшаяся мать американки.

Внутри конверта женщина обнаружила открытку с трогательным поздравлением.

"Обратный адрес на конверте был адресом моей мамы. Я вгляделась в почерк и поняла, что это точно писала она. Моя мать умерла в 2018 году", — приводит ее слова WKBN.

Спустя время она вспомнила, что ее мать действительно уточняла у нее получила ли она открытку. В то время женщина не придала значению потере и забыла об отправлении, которое, по всей видимости, лежало на почте.

По словам американки, она восприняла дошедшую наконец-то посылку, как дар свыше. Она отметила, что сейчас получить эту открытку было гораздо важнее, чем пят лет назад.

Весной этого года жительница Хакасии вместо ценной посылки от американского кавалера оказалась в долгах на 780 тысяч рублей. Чтобы получить отправления «курьерская» служба просила ее оплачивать таможенные платежи.