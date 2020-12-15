Женщина получила трогательный подарок от умершей матери

Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница штата Огайо получила неожиданное письмо, отправленное еще в 2015 году. Его отправила скончавшаяся мать американки.

Внутри конверта женщина обнаружила открытку с трогательным поздравлением.

"Обратный адрес на конверте был адресом моей мамы. Я вгляделась в почерк и поняла, что это точно писала она. Моя мать умерла в 2018 году", — приводит ее слова WKBN.

Спустя время она вспомнила, что ее мать действительно уточняла у нее получила ли она открытку. В то время женщина не придала значению потере и забыла об отправлении, которое, по всей видимости, лежало на почте.

По словам американки, она восприняла дошедшую наконец-то посылку, как дар свыше. Она отметила, что сейчас получить эту открытку было гораздо важнее, чем пят лет назад.

Весной этого года жительница Хакасии вместо ценной посылки от американского кавалера оказалась в долгах на 780 тысяч рублей. Чтобы получить отправления «курьерская» служба просила ее оплачивать таможенные платежи.