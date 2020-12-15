Предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов в Москве нет, заявили власти

Власти: предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов в Москве нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные власти не планируют закрытие ресторанов и магазинов. В новогодние праздники дополнительных ограничений для досуговых мест в Москве не планируется.

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", - сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг в эфире телеканала "Россия-24".

Московские власти добавили, что столица готова к потоку российских туристов в новогодние праздники.

В Москве с 15 ноября ввели новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции: студенты и школьники перешли на дистанционный режим обучения, кафе и рестораны работают до одиннадцати вечера, а число зрителей в залах на мероприятиях не должно превышать 25% наполняемости.