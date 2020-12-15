Президент фонда «Towards Zero»: Tesla вводит людей в заблуждение, называя свои системы автопилотом

В студии передачи "Россия в движении". Фото: Иван МАКЕЕВ

Системы помощи водителю становятся все более совершенными, и необходимо мотивировать покупателей на приобретение автомобилей именно с такими программами, но рассчитывать исключительно на них во время управления транспортом нельзя. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" заявил Дэвид Уорд, президент и генеральный директор Фонда «Towards Zero».

По его мнению, такие системы не должны работать автономно.

"Я думаю, что это трудно, более того - опасно. Большая часть систем помощи водителю рассчитана на то, что окончательное решение в итоге все равно принимает человек. Задача системы помочь, но не заменить", - сказал Уорд в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Глава фонда добавил, что некоторые производители автомобилей дезинформируют покупателей. И привел пример.

"Tesla одну из своих систем называет автопилотом - это создает ложное впечатление и вводит потребителей в заблуждение. Это лукавство", - подчеркнул Дэвид.

Он также добавил, что за последние 10 лет Россия прошла огромный путь в борьбе за дорожную безопасность.

"Удалось достичь значительного снижения несчастных случаев и числа жертв. Теперь задача состоит в том, чтобы такого прогресса достичь в других частях мира", - подытожил эксперт.