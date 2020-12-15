Смертность на дорогах России удалось сократить почти вдвое за последние 10 лет

Hачальник научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2009 году в дорожно-транспортных авариях по всему миру погибли чуть менее 1,3 миллиона человек. За последние десять лет этот показатель почти не изменился. Более того, наблюдается небольшой прирост трагических случаев. Тогда как в России за этот период смертность на дорогах удалось снизить почти вдвое.

"Кривая Российской Федерации полностью соответствует планам снижения показателя, а вот кривая всех остальных стран оставляет желать лучшего", - сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" ведущая программы "Россия в движении" Наталья Агре.

Ее собеседниками стали соведущий Антон Челышев и начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Митрошин Дмитрий Викторович.

"Действительно, почти в два раза сократили смертность. Нам есть, чем похвастаться, но впереди работы еще много. Это только начало пути", - подчеркнул полковник полиции.

Наталья Агре добавила, что снижать столь высокие цифры все же проще, а вот когда они становятся незначительными - каждое сокращение дается титаническим трудом.

При этом в эпоху всеобщей глобализации наша страна не может уйти от того, что иностранцы приезжают к нам, а россияне едут в другие страны. А значит необходимо бороться за снижение аварийности во всем мире, а не только в отдельно взятом государстве.

"Ведь это огромнейшая цель, и за ее решение надо браться всем миром. Мы готовы делиться опытом и перенимать опыт. Кроме того, тематика БДД в условиях острой международной обстановки абсолютно аполитична. Эта одна из тех площадок, где Россия традиционно сильна. И мы без прикрас боремся за авторитет нашей страны", - подытожил Дмитрий Митрошин.