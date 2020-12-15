Мэр Невинномысска рассказал, как удалось добиться нулевой смертности детей на дорогах города

Мэр Невинномысска Михаил Миненков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2018 году на территории города Невинномысска Ставропольского края произошло 115 ДТП, в 2019 - 94, в 2020 - 77. Общее снижение аварийности составило порядка 18% в год. Также постепенно фиксировалось все меньше ДТП с участием несовершеннолетних - 19 в 2018, 14 - в 2019, и 5 - в 2020. Однако главное достижение властей города - это снижение уровня детской смертности.

"К сожалению, до 2018 года дети погибали на дорогах, но за последние три года детская смертность в ДТП составила ноль", - сообщил глава Невинномысска, герой России Миненков Михаил Анатольевич в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда".

На вопрос ведущих Натальи Агре и Антона Челышева о том, как же удалось добиться такого показателя, мэр ответил, что существует несколько факторов.

Первый - совместная работа властей с Госавтоинспекцией. По словам Михаила Миненкова, в администрации оперативно реагировали на все просьбы ГИБДД. Второе условие - большая информационная и воспитательная работа. Третье – реализация национального проекта БКА Д ("Безопасные и качественные автомобильные дороги"). Так, например, Невинномысск стал первым городом на юге России, который больше не использует песок, а перешел на качественные реагенты.

"Кроме того, в нашем регионе ведется ежедневная работа, плановая - куда входит взаимодействие со школами. Это сотни мероприятий", - добавил глава города.