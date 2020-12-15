Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Сомелье и один из учредителей Club Vino Марко Кастеланелли рассказал, что самое сильное похмелье бывает от просекко. Даже после одного или двух бокалов этого напитка на утро может сильно болеть голова.

Кастеланелли напомнил, что просекко и шампанское содержат в себе пузырьки углекислого газа, из-за которых организм быстрее поглощает алкоголь, сообщил портал Tyla.

"Вы можете довольно быстро почувствовать себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеть, что приведет к сильному похмелью", — объяснил сомелье.

По словам эксперта, есть несколько простых способов, которые позволят снизить тяжелые для организма последствия. Просекко необходимо употреблять медленно и не на голодный желудок. К тому же каждый бокал выпитого напитка следует запивать стаканом воды – это поможет уменьшить обезвоживание организма. Перед тем, как лечь спать сомелье советует повторить прием стакана воды.

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