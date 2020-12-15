В Борисоглебском женском монастыре загорелся склад

Склад в монастыре загорелся в Подмосковье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Борисоглебском Аносина женском монастыре загорелся склад. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров
"В деревне Аносино (Подмосковье) на Троицкой улице произошел пожар на складе с хозяйственным инвентарем на территории монастыря", - сообщили в главке МЧС по Московской области агентству ТАСС.
Наблюдается угроза перехода огня на соседнее строение. На месте работают спасатели регионального МЧС. Что именно хранилось на складе неизвестно.
Накануне серьезный пожар начался в порту египетской Александрии. Пламя охватило пятиэтажное здание площадью более 1300 квадратных метров. Загорелся склад в здании таможенного управления с различными товарами. Пламя мгновенно охватило пятиэтажное строение.
Людей из всех стоящих рядом зданий эвакуировали. Данных о пострадавших или погибших не поступало. Угрозы взрыва нет, так как горючих и взрывоопасных товаров на складе не было, заверило портовое руководство.