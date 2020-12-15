Генсек НАТО сожалеет о санкциях США против Турции из-за С-400 Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что США ввели санкции против Турции из-за покупки российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

"Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции", - сказал генсек НАТО журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее выражал обеспокоенность из-за решения Турции купить у России военное оборудование.

"Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО", - отметил Столтенберг.

14 декабря американские власти ввели санкции против турецких чиновников. Под ограничительные меры попали секретариат оборонной промышленности Турции и возглавляющий его Исмаил Демир. Кроме того в списке оказались еще три человека, которые по данным США «связаны с Россией».