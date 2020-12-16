Коронавирус в Москве, последние новости на 16 декабря 2020 года: штрафовать кафе будут по фото в соцсетях

В столице продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима в кафе, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах. Фото: Департамент торговли Москвы

В столице за последние сутки выявили 5418 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 40,3%— от 18 до 45 лет, 12,9% - дети.

- Госпитализировано 1773 пациентов с COVID-19. Всего на ИВЛ в больницах Москвы находится 419 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Число москвичей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 539 859 человек. У врачей уже накоплен огромный объем данных. С помощью искусственного интеллекта удалось проанализировать имеющиеся данные и разпаботатт так называемый "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких.

- Прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. "КТ-калькулятор" встроен в московскую систему ЕМИАС, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима в кафе, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах. Теперь проверку заведения могут начать по выявленным фото и видео в соцсетях. Нарушения уже были зафиксированы в ночных заведениях после концерта Макса Барских, Niletto и празднования Дня рождения телеведущей Виктории Бони и тиктокера Дани Милохина.

- Любая информация - фото, видео, в том числе из соцсетей, - может быть основанием для начала административного расследования, - сказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19. Решение примут в суде.

- Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Напомним, что с 14 декабря в столице расширили список категорий граждан, которые могут сделать прививку от ковида в числе первых. Теперь запись на вакцинацию открыта для сотрудников культуры, торговли.

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