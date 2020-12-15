Цены на сахар и подсолнечное масло могут снизиться с 16 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые сети планируют пересмотреть цены на сахар и подсолнечное масло уже с 16 декабря. Ожидается, что стоимость отечественных продуктов снизится. Сахар подешевеет до 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло, объемом 1 литр, до 116 рублей.

Ритейлеры и производители планируют заключить соглашение о стабилизации цен на данную продукцию. Документ вступит в силу с момента его подписания. Об этом «Известиям» рассказали сразу два источника, которые занимаются подготовкой соглашения.

В правительстве также подтвердили, Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития намерены завизировать документ 16 декабря.

Ожидается, что цены в рознице заморозят до марта 2021 года. Что касается оптовых поставок, то они тоже подешевеют. Сахар в крупных партиях будет стоить по 36 рублей за килограмм, а подсолнечное масло по 95 рублей за литр.

- Вряд ли кто-то будет нарушать договоренность, так как этот вопрос будет отслеживаться властями. Изменение коснется только отечественной продукции, импортную документ не затронет, - отметил источник издания

Правительство России утвердило ряд мер для сдерживания цен на продовольствие 14 декабря. Планируется, что до 20 декабря будут заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, будет введена квота на экспорт зерна, а также решен вопрос предоставления финансовой поддержки хлебопекарным предприятиям, сообщает RT.