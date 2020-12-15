Названы факторы, увеличивающие риск летального исхода при COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное медико-биологическое агентство перечислило несколько факторов, увеличивающих риск летального исхода при заражении коронавирусом. Среди них показатель индекса массы тела выше 30, повышенная глюкоза и даже мужской пол.

"Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы", - цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Также сотрудники ФМБА создали математическую модель, которая способна прогнозировать тяжесть и клиническое течение коронавируса. В частности, по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений.

Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний ранее назвали категорию женщин, у которых смертность от коронавируса выше в два раза, чем у других зараженных женщин. Они проанализировали данные с 22 января по 3 октября 2020 года и пришли к выводу, что беременные женщины от заболевания умирают чаще.