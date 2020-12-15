Стала известна дата снижения цен на сахар и масло Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 16 декабря ритейлеры и производители подпишут соглашение о стабилизации закупочных и розничных цен. Документ вступит в силу сразу.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Собеседник издания отметил, что соглашение будет действовать до конца марта следующего года.

Согласно документу, цены на сахар зафиксируют на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, подсолнечное масло будет стоить 95 рублей и 110 рублей за 1 литр соответственно.

Цены будут действовать на территории страны до Урала. В регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока будут поправочные коэффициенты.

«После того как соглашение вступит в силу, власти будут отслеживать цены на отечественные сахар и подсолнечное масло. Импортная продукция в периметр документа не вошла, ее стоимость власти не будут отслеживать: она зависит от иностранного сырья», - сообщил источник, добавив, что среди этих категорий товаров импортной продукции не очень много.

О том, что в России зафиксируют цены на сахар и подсолнечное масло стало известно на прошлой неделе. Правительство поручило стабилизировать цены, так как с начала года они увеличились на 72,7%, а стоимость масло - на 25,9% соответсвенно.

Глава кабмина Михаил Мишустин в свою очередь раскритиковал министерства за недооцененные риски.