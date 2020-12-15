ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 496 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 71,58 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 496 тысяч и превысило 71,58 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер вторника, 15 декабря, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 71 581532 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 618374 человека За прошедший день выявлено 496156 новых инфицированных, умерли 8443 больных.

Большинство случаев заражения за прошедший день (свыше 48%) – 240197 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (188227 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 32028 человек.

Напомним, ранее иммунолог в беседе с kp.ru рассказал, когда коллективный иммунитет остановит пандемию и какой будет «третья волна» коронавируса.

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