ФАС пообещала сдерживать рост цен на продукты «постоянно и продолжительно»

ФАС пообещала проводить внеплановые проверки по снижению цен на продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила план действий, направленных на снижений цен на социально значимые виды продуктов.

Сотрудники ведомства вместе с прокуратурой, в частности, будут проводить внеплановые проверки и в случае нарушения законодательства привлекать недобросовестных торговцев к ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

«Меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты питания будут носить постоянный и продолжительный характер», - подчеркнули в ФАС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания по вопросам экономики 9 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса, это никак не связано. Глава государства сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

В ходе встречи с кабмином 13 декабря президент распорядился решить проблему с ростом цен за ближайшую неделю. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию с ценами. После этого стало известно, что поступило предложение заморозить цены на основные продукты питания, в частности, – на сахар-песок и подсолнечное масло, которые больше других подорожали в 2020 году.

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