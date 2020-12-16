Коронавирус внес коррективы в инаугурацию Байдена

Демократ Джр Байден теперь - избранный президент США Фото: REUTERS

Церемонию вступления в должность нового президента США Джозефа Байдена решили сильно урезать из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет инаугурации призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе.

«Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома», - говорится в заявлении оргкомитета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джозеф Байден в процессе голосования выборщиков получил гораздо больше необходимых для победы 270 голосов – 306, и теперь уже понятно, что именно он станет 46-м президентом США. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

Между тем, пока еще действующий президент США Дональд Трамп сдаваться не намерен. Он по-прежнему отказывается признать свое поражение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин перевернул страницу в отношениях с США

Президент России официально поздравил Байдена с победой на выборах (подробности).