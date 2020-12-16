ЕК причислила «ВКонтакте» и Telegram к сайтам с пиратским контентом

ЕК добавила Telegram и «ВКонтакте» в список сайтов с пиратским контентом Фото: REUTERS

Европейская комиссия (ЕК) причислила российскую социальную сеть «ВКонтакте» и популярный мессенджер Telegram к сайтам, которые нарушают авторские права, добавив в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», который ведётся с 2018 года.

В отчете Еврокомиссии говорится, что соцсеть «ВКонтакте» попала в этот перечень зарубежных порталов с пиратским контентом, потому что ее пользователи получают несанкционированный доступ к музыке, книгам фильмам и телешоу, а ее функция поиска позволяет любому желающему сравнительно легко найти текст или ролик, нарушающий авторские права.

А Telegram, как объясняется в документе, включен в список, потому что «заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях».

ЕК отмечает, что «нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности подделка в коммерческих масштабах и пиратство, представляют собой серьезную проблему» для Евросоюза и приводит к большим финансовым потерям правообладателей из стран ЕС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Telegram вошел в топ-10 самых загружаемых и часто используемых приложений в мире. В списке самых скачиваемых мессенджер занял восьмое место. Лидером стал китайский TikTok.