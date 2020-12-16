Лукашенко: Белоруссия отдала России 200 миллионов долларов долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил согражданам, что республика отдала России 200 миллионов долларов долга за природный газ.

Об этом он заявил, когда рассказывал, как распорядился кредитом в 500 миллионов долларов, который стране в октябре выдал Евразийский банк развития (ЕАБР). По словам белорусского лидера, часть средств он направил на оплату поставок газа, а остальные 300 миллионов долларов «отдал врачам на COVID». Он признался, что когда получил европейский кредит, хотел «подтянуть» экономику страны, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в его планы.

«Я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID», - сказал Лукашенко.