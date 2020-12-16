В этом году Госдума сэкономила почти 1,3 миллиарда рублей по итогам года

Госдума перечислила 712,8 миллиона рублей сэкономленных в этом году бюджетных средств в резервный фонд правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата российского парламента перечислила в резервный фонд правительства 712,8 миллиона рублей, сэкономленных в этом году, а к концу года общая сумма сэкономленных бюджетных средств составит почти 1,3 миллиарда рублей.

«Государственная дума перечислила в резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти один миллиард 300 миллион рублей», - сказал Вячеслав Володин в интервью «Российской газете».

Спикер нижней палаты пояснил, что такая экономия средств стала возможной, в частности, и за счет того, что в этом году значительно сократилось количество зарубежных поездок депутатов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов с сохранением дефицита на весь период.