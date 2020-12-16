Как выбрать правильные мандарины на Новый год, рассказали в Роспотребнадзоре

Мандарины у нас давно стали одним из символов Нового года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт Роспотребнадзора, начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева ответила на вопросы ведущих Радио «Комсомольская правда», как выбрать такие популярные перед зимними праздниками мандарины и нужно ли их мыть перед тем, как съесть.

Она отметила, что «наши абхазские мандарины у нас всегда ассоциировались с Новым годом – вкус, запах, совершенно неповторимое ощущение новогоднего праздника от этого запаха мандаринов», у них очень приятный солнечный цвет, поднимающий настроение, и бодрящий аромат.

- Но, конечно, во всем надо знать меру. Импортные мандарины к нам приезжают издалека. Для того, чтобы они не испортились в пути, упаковочный материал или даже сами фрукты могут быть обработаны средствами химзащиты от возбудителей инфекционных заболеваний, плесени, гнили всевозможной. Поэтому кожицу этих мандаринов мы не можем использовать. И обязательно помыть руки. Потому что с этой кожицы на руках могут остаться следы вещества, которым обрабатывали упаковку или сами мандарины, - сказала эксперт.

В вот к абхазским мандаринам это не относится: «Они у нас рядышком, и их не обрабатывают таким способом, потому что они практически не хранятся».

- Вот нам пишут: «От мандаринов я весь чешусь. Что делать, не есть?» - спросил один из ведущих.

- Это может быть связано и с аллергией на мандарины или с высокой концентрацией (может быть, просто много съели), - ответила Надежда Раева.

- Во всем надо знать меру, не надо переедать. Сам по себе мандарин около 90% содержит воды, а 17% там содержится сахара. Поэтому, вполне возможно, здесь еще реакция поджелудочной железы на такую высокую концентрацию сахара, особенно если съели 2-3 мандарина сразу, - пояснила она.

На вопрос, надо мыть мандарины или не надо эксперт ответила: «Обязательно надо!»

И объяснила, почему: «Во-первых, их снимают вручную, везут в упаковке не всегда, на рынке продают в открытом виде, все на них чихают, кашляют».

- Принесли домой – помыли мандарин, помыли руки, чистыми руками почистили чистый мандарин, - рекомендует Надежда Раева.

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