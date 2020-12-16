Сколько можно хранить «тазик оливье» после Нового года, рассказали в Роспотребнадзоре

Самый новогодний салат – оливье Фото: Иван ПРОХОРОВ

После рассказа о мандаринах эксперт Роспотребнадзора, начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда» о другом символе Нового года – салате оливье.

– Следующий пункт – оливье, который состоит из огромного количества продуктов. Это и картошка, и яйца, и колбаса (мясо, сосиски). Пожалуй, эта мясная составляющая, она самая проблемная в оливье. Есть ли сейчас в магазинах нормальная вареная колбаса, которую не жалко и не страшно резать? – спросил ведущий Валентин Алфимов.

– Сам по себе салат оливье очень тяжелый, он многокомпонентный, очень тяжело переваривается. Потому что на каждый из этих компонентов, которые входят в состав салата, желудочный сок вырабатывается свой, поджелудочная железа должна выработать определенные вещества для расщепления. Поэтому это очень тяжелый продукт, – уточнила гостья студии.

Она отметила, что «колбаса у нас в магазинах есть», а для этого салата нужна вареная. И дала совет, как продлить срок годности блюда.

– Но как врач я бы посоветовала отварить кусок мяса или куриную грудку, но не колбасу, потому что будет меньший срок годности, – сказала Надежда Раева.

– Салаты очень мало хранятся, мы их не можем хранить больше, чем до 2 января. Первого вечером мы должны уже доесть весь свой тазик салатов, – подытожила эксперт.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что в этом году оливье обойдется россиянам дешевле, чем в прошлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине придумали «Оливье» для ленивых

В соцсетях обсуждают салат в банке, который нашла одна из пользователей фейсбук в супермаркете (подробности).