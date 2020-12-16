Канада не верит, что военные Ирана сбили украинский самолет по ошибке

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань Фото: REUTERS

Спустя почти год после авиакатастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит в то, что военные Ирана сбили лайнер по ошибке.

При этом он отметил, что нужно дать процессу расследования катастрофы «идти своим чередом».

«Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов», - заявил Шампань в интервью телеканалу CBC.

Он добавил, что несмотря на все запросы, иранская сторона не предоставляет канадским экспертам достаточно информации, чтобы можно было установить истинные причины той трагедии.

По словам главы канадского МИД, Оттава продолжит добиваться от Тегерана прозрачности в расследовании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран признал, что 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера.

На борту находились 176 человек из разных стран – Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, но большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

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