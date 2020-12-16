«Превью конца цивилизации»: В США оценили пуск ракет «Булава» в России

Пуск баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» Фото: Минобороны РФ

В США, как обычно, внимательно следил за запуском четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из Охотского моря. Американский журнал Popular Mechanics назвал его «превью конца цивилизации».

Он указывает, что ракеты пролетели почти над всей территории России, «от точки к северу от Японии до точки возле Финляндии».

По оценкам издания, выпущенные из Охотского моря ракеты «Булава» могут достичь большей части территории США, расположенной к западу от реки Миссисипи, а если их запустить из Белого моря, то они долетят до штатов, которые находятся к востоку от нее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Минобороны России сообщили, что 12 декабря подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые произвел залповый запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава-30». Пуск проходил в акватории Охотского моря по полигону Чижа, который расположен в Архангельской области.