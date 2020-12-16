Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная инфекция может приводить к потере обоняния и вкуса, однако данное заболевание не вызывает полную потерю слуха. Популярный миф об этом опровергли ученые из Тель-Авивского университета. Об этом пишет издание EurekAlert, ссылаясь на исследование экспертов.

Во время первой волны коронавирусной инфекции в Израиле специалисты проанализировали данные восьми зараженных COVID-19 пациентов, которые переносили заболевание в бессимптомной форме, а также данные здоровых испытуемых. Результаты исследований показали, что коронавирус не может вызывать нарушения слуха. Чуть позже ученые повторили испытаний и увеличили количество добровольцев, результат остался таким же.

- Коронавирус действительно вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха. Я рад, что мы смогли опровергнуть этот популярный миф, - отметил один из авторов исследования.

Ученые добавили, что потеря слуха у зараженных коронавирусом пациентов может проявляться в виде временного симптома, вызвано это индивидуальными особенностями протекания заболевания.

Напомним, что по оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой в России в настоящее время наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю выявляли в среднем 18,2 случая заражения коронавирусной инфекцией в сутки на 100 тысяч жителей.

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