Советник Трампа прервал поездку по Европе из-за «российских кибератак» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою официальную поездку по территории Европы из-за кибератак на государственные учреждения США. Об этом в среду, 16 декабря, пишет газета Politico.

По данным источников издания, Роберт О'Брайен 15 декабря вернулся из французской столицы, где проводил переговоры с Эмманюэлем Макроном, в Вашингтон. Советник президента будет координировать принимаемые властями меры в связи с приписываемыми хакерам из России кибератаками. Источники газеты объяснили, что такое изменение планов поездки является признаком того, насколько серьезно американские власти оценивают данную ситуацию.

Сообщается, что в скором времени О'Брайен проведет в Белом доме несколько совещаний по этой проблеме. В Европе помощник главы США должен был также посетить Лондон и Рим.

Как сообщал сайт Kp.ru, в минувший понедельник группа хакеров совершила серию кибератак на госучреждения США. Они затронули, в частности, Госдеп, Минфин, Миздрав и Министерство внутренней безопасности. Жертвой взлома стали более 18 тысяч компьютеров. Американские власти приписывают атаки российским хакерам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить беспочвенные обвинения.