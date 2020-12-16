Общественники предложили спрашивать разрешения у родственников, прежде чем выдавать оружие человеку

Правила получения лицензии на оружие могут изменить Фото: Архив "КП"

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением расширить список документов, которые потребуются для получения оружия.

Сегодня человеку достаточно предоставить два медицинских заключения, пройти специальное обучение и подать заявление в уполномоченный орган. После чего ему будет предоставлена лицензия. Хранить оружие полагается только в сейфе.

Дмитрий Кудесов предлагает добавить к списку документов еще и письменное разрешение от родственников заявителя. В большинстве случаев человек, получивший лицензию, проживает не один, в доме есть жена и дети и появление оружия является повышенным риском.

Если кто-то из членов семьи против, то нужно учитывать их мнение.

-В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию на приобретение оружия, в перечень документов, необходимых для получения данной лицензии, — цитирует текст обращения RT.

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